Надбавки під загрозою: які пенсіонери можуть залишитися без доплат

Після останньої індексації пенсій деякі українські пенсіонери опинилися під загрозою втрати надбавок за вік. З чим це повʼязано та чиї надбавки нині під загрозою, читайте далі.

Чиї доплати опинилися під загрозою

Хоч підвищення пенсій зазвичай вважають хорошою новиною, іноді воно має й зворотний бік, бо пенсіонери можуть втратити додаткові виплати. Адже якщо пенсія перевищує 10 340, 35 гривні, то надбавка за вік вже не нараховується, повідомляє портал "На пенсії".

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У деяких випадках надбавку залишають, але зменшують. Наприклад, якщо пенсія 10 300 гривень, то доплата становитиме лише 40 гривень у 2025 році.

Зверніть увагу! Нарахування надбавки починається з дня досягнення відповідного віку. Якщо день народження припадає на середину місяця, виплата за цей період нараховується пропорційно, а повну суму пенсіонер отримує вже з наступного місяця

Який розмір вікової надбавки до пенсії

В Україні передбачені щомісячні доплати для пенсіонерів залежно від віку:

від 70 до 74 років – до 300 гривень,

від 75 до 79 років – до 456 гривень,

від 80 років і старше – до 570 гривень.

Під час переходу до вищої вікової категорії пенсіонери не отримують нову надбавку на додачу до попередньої, а лише різницю між розмірами виплат. Зокрема, після досягнення 75 років розмір щомісячної доплати збільшується з 300 до 456 гривень, тобто на 156 гривень. А після досягнення 80 років – з 456 до 570 гривень, що становить приріст у 114 гривень.