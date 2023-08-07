Пенсію збільшать за умовчанням: хто отримуватиме щомісячні набавки до виплат

Після досягнення певного віку, українці можуть розраховувати на щомісячні доплати від держави. Проте отримають їх лише ті, хто має не дуже велику пенсію.

Хто може розраховувати на надбавку за віком

Пенсіонерам, які досягли 70 річного віку, автоматично нарахують надбавку за віком. Проте це стосується лише тих, хто отримує виплати не більші ніж 10 340,35 гривні.

Ще у квітні 2020 року пенсіонерам, які досягли 80 років, встановили доплати до виплат у розмірі 500 гривень. Проте вже у 2022 році їх збільшили до 570 гривень. У 2023 році такого перерахунку не проводилося.

Тож доплати за віком виглядають наступним чином:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Як оформити щомісячну надбавку для пенсіонерів, які потребують догляду

Пенсіонер може не отримати виплату у місяць, коли настає вказаний вік, якщо перерахунок його пенсії уже відбувся. Тобто надбавка буде додаватися у майбутньому.

Особи, які досягнули 80 річного віку і потребують постійного нагляду, проте такого не мають, можуть розраховувати на допомогу держави. Для них виплатять 40% від прожиткового мінімуму – 837 гривень.

Щоб отримувати гроші, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання.

Знадобляться такі документи: