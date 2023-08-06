Хто та як може оформити надбавку
На доплату можуть розраховувати особи, які досягли 80 річного віку та потребують постійного догляду, але його родичі не в змозі такий надати. Тоді держава доплатить пенсіонеру 40% від прожиткового мінімуму – 837 гривень.
Читайте також Пенсія по інвалідності чи за віком: де вищі виплати
Щоб отримувати гроші, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Знадобляться такі документи:
- заява;
- висновок ЛКК (лікарсько-консультативна комісія);
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером;
- висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.
Чому пенсію можуть "заморозити"
Загалом, найпопулярнішою причиною зупинки виплат на банківську картку, є її не використання протягом 6 місяців. Саме тому рекомендується, щоб особа здійснювала хоча б декілька транзакцій за пів року.
Також виплати можуть припинити за наступних умов:
- смерть одержувача (проте можуть бути передбачені страхові виплати для родини);
- надано неправдиві відомості до ПФУ, наприклад стаж або розмір зарплати;
- тривалий виїзд за кордон, окрім тих країн з якими Україна має договори про виплати.
Щоб повернути недоотримані кошти потрібно звернутися до ПФУ та пред'явити документи, які посвідчують вашу особу і підтверджують ваше право на пенсію. Далі регулятор потягом 10 днів прийме рішення щодо повернення виплат.