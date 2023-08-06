Хто та як може оформити надбавку

На доплату можуть розраховувати особи, які досягли 80 річного віку та потребують постійного догляду, але його родичі не в змозі такий надати. Тоді держава доплатить пенсіонеру 40% від прожиткового мінімуму – 837 гривень.

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Зверніть увагу! Це регулюється відповідно до Закону України №646-IX від 02.06.2020

Щоб отримувати гроші, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Знадобляться такі документи:

заява;

висновок ЛКК (лікарсько-консультативна комісія);

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером;

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Чому пенсію можуть "заморозити"

Загалом, найпопулярнішою причиною зупинки виплат на банківську картку, є її не використання протягом 6 місяців. Саме тому рекомендується, щоб особа здійснювала хоча б декілька транзакцій за пів року.

Також виплати можуть припинити за наступних умов:

смерть одержувача (проте можуть бути передбачені страхові виплати для родини);

надано неправдиві відомості до ПФУ, наприклад стаж або розмір зарплати;

тривалий виїзд за кордон, окрім тих країн з якими Україна має договори про виплати.

Щоб повернути недоотримані кошти потрібно звернутися до ПФУ та пред'явити документи, які посвідчують вашу особу і підтверджують ваше право на пенсію. Далі регулятор потягом 10 днів прийме рішення щодо повернення виплат.