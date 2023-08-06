Кто и как может оформить надбавку

На доплату могут рассчитывать лица, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном уходе, но его родственники не в состоянии такой предоставить. Тогда государство доплатит пенсионеру 40% от прожиточного минимума – 837 гривен.

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Обратите внимание! Это регулируется в соответствии с Законом Украины №646-IX от 02.06.2020

Чтобы получать деньги, следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания. Понадобятся следующие документы:

заявление;

заключение ЛКК (врачебно-консультативная комиссия);

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером;

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

Почему пенсию могут "заморозить"

В общем, самой популярной причиной остановки выплат на банковскую карту, есть ее не использование в течение 6 месяцев. Именно поэтому рекомендуется, чтобы лицо совершало хотя бы несколько транзакций за полгода.

Также выплаты могут быть прекращены при следующих условиях:

смерть получателя (однако могут быть предусмотрены страховые выплаты для семьи);

предоставлены ложные сведения в ПФУ, например стаж или размер зарплаты;

длительный выезд за границу, кроме стран с которыми Украина имеет договоры о выплатах.

Чтобы вернуть недополученные средства, нужно обратиться в ПФУ и предъявить документы, удостоверяющие вашу личность и подтверждающие ваше право на пенсию. Далее регулятор в течение 10 дней примет решение о возврате выплат.