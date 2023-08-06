Кто и как может оформить надбавку
На доплату могут рассчитывать лица, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном уходе, но его родственники не в состоянии такой предоставить. Тогда государство доплатит пенсионеру 40% от прожиточного минимума – 837 гривен.
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Чтобы получать деньги, следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания. Понадобятся следующие документы:
- заявление;
- заключение ЛКК (врачебно-консультативная комиссия);
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером;
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.
Почему пенсию могут "заморозить"
В общем, самой популярной причиной остановки выплат на банковскую карту, есть ее не использование в течение 6 месяцев. Именно поэтому рекомендуется, чтобы лицо совершало хотя бы несколько транзакций за полгода.
Также выплаты могут быть прекращены при следующих условиях:
- смерть получателя (однако могут быть предусмотрены страховые выплаты для семьи);
- предоставлены ложные сведения в ПФУ, например стаж или размер зарплаты;
- длительный выезд за границу, кроме стран с которыми Украина имеет договоры о выплатах.
Чтобы вернуть недополученные средства, нужно обратиться в ПФУ и предъявить документы, удостоверяющие вашу личность и подтверждающие ваше право на пенсию. Далее регулятор в течение 10 дней примет решение о возврате выплат.