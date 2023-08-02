Какая пенсия более выгодна: по инвалидности или по возрасту

У некоторых украинских пенсионеров есть выбор, какие именно выплаты им выбрать, чтобы получать больше. Для того чтобы сделать выбор, в первую очередь нужно подсчитать сумму обеих пенсий.

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При назначении возрастной пенсии на ее размер влияют следующие факторы:

возраст человека;

трудовой стаж;

место регистрации гражданина;

род деятельности и размер заработной платы

В пенсии по инвалидности важнейшую роль играет именно группа, то есть то, насколько человек потерял трудоспособность.

Заметьте! Со дня назначения инвалидности человеку начинают начислять страховой стаж, который не учитывается, если лицо выберет пенсию по возрасту.

Какие пенсии по инвалидности в Украине

Сумма таких выплат определяется индивидуально, согласно состоянию здоровья, стажа, возрасту и роду деятельности человека. Правительство установило четкий процент, сколько получит пострадавшее лицо в отношении назначенной по возрасту пенсии:

100% – I группа;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Однако, несмотря на это соотношение, в Украине четко определен минимальный размер пенсии по инвалидности:

И группа – это 2 300 гривен;

ІІ и ІІІ группы – в случае, если лицо не работает – 2 100 гривен;

ІІ и ІІІ группы – если продолжает работать – 2093 гривны.

Какие пенсии по возрасту в Украине

Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года.

Однако значительные повышения у некоторых категорий населения произошли и в июле. Увеличение выплат коснулось ученых, государственных и общественных деятелей, народных депутатов.

Государство постепенно повышает уровень пенсий, однако ждать масштабных индексаций в этом году не стоит. В разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам социальной политики – Андрей Павловский рассказал, почему повышения выплат до конца 2023 года не будет.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.

Итак, выбирая для себя оптимальный вариант пенсии, учтите, что увеличения размера выплат в ближайшее время вероятно не будет.