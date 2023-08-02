Какая пенсия более выгодна: по инвалидности или по возрасту
У некоторых украинских пенсионеров есть выбор, какие именно выплаты им выбрать, чтобы получать больше. Для того чтобы сделать выбор, в первую очередь нужно подсчитать сумму обеих пенсий.
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При назначении возрастной пенсии на ее размер влияют следующие факторы:
- возраст человека;
- трудовой стаж;
- место регистрации гражданина;
- род деятельности и размер заработной платы
В пенсии по инвалидности важнейшую роль играет именно группа, то есть то, насколько человек потерял трудоспособность.
Какие пенсии по инвалидности в Украине
Сумма таких выплат определяется индивидуально, согласно состоянию здоровья, стажа, возрасту и роду деятельности человека. Правительство установило четкий процент, сколько получит пострадавшее лицо в отношении назначенной по возрасту пенсии:
- 100% – I группа;
- 90% – ІІ группа;
- 50% – ІІІ группа.
Однако, несмотря на это соотношение, в Украине четко определен минимальный размер пенсии по инвалидности:
- И группа – это 2 300 гривен;
- ІІ и ІІІ группы – в случае, если лицо не работает – 2 100 гривен;
- ІІ и ІІІ группы – если продолжает работать – 2093 гривны.
Какие пенсии по возрасту в Украине
Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года.
Однако значительные повышения у некоторых категорий населения произошли и в июле. Увеличение выплат коснулось ученых, государственных и общественных деятелей, народных депутатов.
Государство постепенно повышает уровень пенсий, однако ждать масштабных индексаций в этом году не стоит. В разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам социальной политики – Андрей Павловский рассказал, почему повышения выплат до конца 2023 года не будет.
Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.
Итак, выбирая для себя оптимальный вариант пенсии, учтите, что увеличения размера выплат в ближайшее время вероятно не будет.