Яка пенсія вигідніша: по інвалідності чи за віком

Деякі українські пенсіонери мають вибір, які саме виплати їм обрати, щоб отримувати більше. Для того аби зробити вибір, першочергово потрібно підрахувати суму обох пенсій.

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При призначенні вікової пенсії, на її розмір впливають такі фактори:

вік особи;

трудовий стаж;

місце реєстрації громадянина;

рід діяльності та розмір заробітної плати.

У пенсії по інвалідності найважливішу роль грає саме група, тобто те, наскільки особа втратила працездатність.

Зауважте! З дня призначення інвалідності, людині починають нараховувати страховий стаж, який не враховується, якщо особа обере пенсію за віком.

Які пенсії по інвалідності в Україні

Сума таких виплат визначається індивідуально, відповідно до стану здоров'я, стажу, віку та роду діяльності людини. Уряд встановив чіткий відсоток, скільки отримає постраждала особа відносно призначеної за віком пенсії:

100% – І група;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Проте, не дивлячись на це співвідношення, в Україні є чітко визначений мінімальний розмір пенсії по інвалідності:

І група – це 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ групи – у випадку, якщо особа не працює – 2 100 гривні;

ІІ та ІІІ групи – якщо продовжує працювати – 2 093 гривні.

Які пенсії за віком в Україні

Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року.

Однак, значні підвищення у деяких категорій населення відбулися і у липні. Збільшення виплат торкнулися науковців, державних та громадських діячів, народних депутатів.

Держава поступово підвищує рівень пенсій, однак, чекати масштабних індексацій цьогоріч не варто. У розмові з 24 Каналом експерт з питань соціальної політики – Андрій Павловський розповів чому підвищення виплат до кінця 2023 року не буде.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Уряд завжди закон про бюджет закладав 4 рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімум у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості у держави немає.

Отже, обираючи для себе найоптимальніший варіант пенсії, врахуйте, що збільшення розміру виплат найближчим часом вірогідно не буде.