Пенсіонерам необхідно повернути вже виплачену пенсію

Деяким пенсіонерам в Україні доведеться повернути частину вже отриманої пенсії. Зробити це краще добровільно, інакше з пенсії щомісяця будуть відраховувати кошти.

Хто має повертати отриману пенсію

Українські пенсіонери, які отримали надмірні пенсійні виплати, зобов’язані повернути зайву частину коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Пенсіонерам доведеться подати спеціальну заяву, щоб не втратити виплати

Якщо пенсіонер вчасно не повідомив Пенсійному фонду про зміну обставин, які впливають на розмір його пенсійних виплат, йому можуть нарахувати надмірну пенсію.

До таких обставин належать:

влаштування на роботу або відкриття підприємницької діяльності (ФОП);

звільнення з роботи чи припинення підприємницької діяльності;

працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії (у цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється);

зміна місця проживання;

зміна статусу (позбавлення статусу ветерана війни певної категорії тощо);

зміна обставин, які є підставою для призначення особливого виду пенсії (наприклад, за умови працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років.

Важливо! Переплату пенсії можуть спричинити й інші обставини. Наприклад, роботодавець може подати недостовірні відомості про розмір заробітної плати чи тривалість стажу людини.

Як пенсіонеру повернути надмірні виплати

Про зміни обставин, які впливають на розмір пенсії, необхідно повідомити Пенсійний фон особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру, або дистанційно – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Якщо пенсія все ж була виплачена надмірно, зайві гроші пенсіонер може повернути:

добровільно, звернувшися до Пенсійного фонду за місцем проживання;

примусово за рішенням суду.

Варто знати! Якщо пенсійні виплати повертатимуть примусово, то з них кожного місяця будуть списувати кошти, поки не буде погашена заборгованість перед Пенсійним фондом. Однак сума списання не може перевищувати 20% пенсії.