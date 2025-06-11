Кому необхідно подати заяву про неотримання пенсії

Пенсіонерам, які досі живуть на тимчасово окупованих українських територіях або виїхали з них, необхідно до 31 грудня 2025 року подати заяву про неотримання виплат від Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Подати заяву про те, що людина не отримує пенсію від Росії, можна двома способами:

звернувшись особисто до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання;

оформивши заяву дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.

Важливо! Подавати заяву потрібно всім пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих території України, незалежно від того, коли вони це зробили – до чи після 24 лютого 2022 року.

Як подати заяву про неотримання пенсії онлайн

Юристи громадської організації "Донбас СОС" радять подавати заяву про неотримання пенсії з Росії особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду. Тоді людина може водночас ідентифікуватися і підтвердити, що вона знаходиться на підконтрольній території України.

Однак якщо можливості прийти до Пенсійного фонду немає, заяву можна подати онлайн у такий спосіб:

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ.

Знайти у верхньому кутку праворуч опцію "Дистанційне інформування" і натиснути на неї.

Потім необхідно поставити відмітку у розділі "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Росії".

Після цього обов’язково треба натиснути кнопку "Зберегти" і засвідчити заяву за допомогою електронного цифрового підпису.

Варто знати! Заяву про неотримання виплат від Росії дозволяється писати в довільній формі. Однак повідомлення, надіслане на звичайну електронну адресу Пенсійного фонду, враховуватись не буде.