Кому необходимо подать заявление о неполучении пенсии

Пенсионерам, которые до сих пор живут на временно оккупированных украинских территориях или выехали из них, необходимо до 31 декабря 2025 года подать заявление о неполучении выплат от России, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Подать заявление о том, что человек не получает пенсию от России, можно двумя способами:

обратившись лично в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства;

оформив заявление дистанционно с помощью вебпортала электронных услуг ПФУ.

Важно! Подавать заявление нужно всем пенсионерам, которые выехали с временно оккупированных территории Украины, независимо от того, когда они это сделали – до или после 24 февраля 2022 года.

Как подать заявление о неполучении пенсии онлайн

Юристы общественной организации "Донбасс СОС" советуют подавать заявление о неполучении пенсии из России лично в сервисном центре Пенсионного фонда. Тогда человек может одновременно идентифицироваться и подтвердить, что он находится на подконтрольной территории Украины.

Однако если возможности прийти в Пенсионный фонд нет, заявление можно подать онлайн следующим образом:

Зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ.

Найти в верхнем углу справа опцию "Дистанционное информирование" и нажать на нее.

Затем необходимо поставить отметку в разделе "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения России".

После этого обязательно надо нажать кнопку "Сохранить" и заверить заявление с помощью электронной цифровой подписи.

Стоит знать! Заявление о неполучении выплат от России разрешается писать в произвольной форме. Однако сообщение, отправлено на обычный электронный адрес Пенсионного фонда, учитываться не будет.