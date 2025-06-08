Как получают пенсию украинцы

Меньшинство пенсионеров получает пенсию через "Укрпочту", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Пенсии поступают украинцам с 4 по 25 число ежемесячно.

Дату выплаты никак отрегулировать и выбрать нельзя. Однако пенсионеры могут изменить способ получения средств.

Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– утверждает специалист главного управления Екатерина Дибенко.

Заметим, что на карту пенсия приходит значительно быстрее. Соответственно, те, кому поступают деньги через "Укрпочту", могут изменить способ получения средств. И уже, таким образом, ускорить получение выплаты.

Заметьте! Дата осуществления выплаты утверждается согласно специальному графику выплаты пенсии (он устанавливается в отдельном порядке).