Когда украинцам поступает пенсия

Украинцам ежемесячно поступает пенсия с 4 по 25 число, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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То есть, дата может меняться. При этом, выбрать конкретное число для выплаты пенсии нельзя.

Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– отметила специалист главного управления Екатерина Дыбенко.

Какие пенсии имеют украинцы сейчас

По состоянию на 1 января 2025 года, согласно данным ПФУ, средняя пенсия в Украине достигла 5 789,05 гривен. Для работающих пенсионеров этот показатель составил – 6 302,76 гривны.

Размер пенсий, которые имеют украинцы: