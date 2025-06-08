Можно ли восстановить пенсионное удостоверение

У Пенсионном фонде Украины отмечают: если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, он может легко оформить новый документ, сообщает 24 Канал.

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Для этого достаточно обратиться в любой сервисный центр территориального органа территориального органа ПФУ или воспользоваться онлайн-сервисами: через личный кабинет на официальном портале фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Что нужно для оформления нового удостоверения в сервисном центре

Для оформления нового пенсионного удостоверения в сервисном центре ПФУ пенсионеру необходимо иметь с собой паспорт, идентификационный код и цветное фото размером 3×2,5 сантиметра. На месте следует заполнить соответствующее заявление.

В случае подачи заявления онлайн, нужно зайти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения". Готовое удостоверение будет выдано в сервисном центре, который пенсионер отметил в заявлении.

Обратите внимание! ПФУ запустил сервис для формирования электронного пенсионного удостоверения. Его можно хранить и показывать в мобильном приложении "Дія" без необходимости в бумажном варианте.