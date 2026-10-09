"Не скажу, що киянам пощастить": експерт закликає запровадити надзвичайний стан у столиці

Український уряд має оголосити надзвичайний стан у столиці. Річ у тім, що енергосистема Києва серйозно зруйнована.

Що наразі відбувається у Києві

А відремонтувати її в оперативному режимі з весни по осінь 2026 року було неможливим завданням, про що повідомив експерт з енергетики, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Експерт пояснив: підтягнути технічний стан ТЕЦ Києва ще було неможливо. Але підстанції "Укренерго" виявилися "найслабшою ланкою".

Юрій Корольчук Співзасновник Інституту енергетичних стратегій У тому числі "Укренерго" було заколисане обіцянками "вищих товаришів", що до зими буде або енергетичне перемир’я, або взагалі мир. І тому пихтіти та ремонтувати можна в півсили. Тому зараз проблема більше стосується підстанцій "Укренерго", яка провалила оперативний ремонт і захист підстанцій. А також не врахували попередження та очікуванні іще з весни цього року появи реактивних дронів.

Експерт додав: за відсутності належного фінансування, дефіциту коштів, запасів відповідного обладнання, яке не зовсім відповідає технічним вимогам, підготувати підстанції, що були пошкоджені протягом опалювального сезону 2025 – 2026 років, було "просто нереально".

Що пропонує зробити експерт

Корольчук наголошує: усе, що може зараз зробити уряд, це запровадити надзвичайний стан у Києві та Київській області.

Це дасть можливість уряду організувати процес виділення резервних коштів, а також резервного обладнання та резервних людських ресурсів.

Не скажу, що киянам пощастить і все буде добре. Навіть за умови теплої зими ситуація не покращиться,

– відзначив експерт.

Він пояснив: проблема полягає у тому, що на сьогодні потрібно знайти технічну військову відповідь України на технічні військові показники реактивних дронів Росії. Або "знову чекати на несподіваний мир і принаймні проходження зими без обстрілів".

Нагадаємо, що Київ майже повністю не виконав необхідні кроки щодо підготовки до обстрілів. Про це заявив Володимир Зеленський. Наразі столиця отримала окреме завдання, як заявив президент України.

Взагалі, Росія планує знищити до 90% електро- та теплопостачання у великих містах. Великими мішенями стануть Київ, Одеса та Харків. Росіяни планують бити по атомних електростанціях.