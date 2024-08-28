Нафтогаз хоче закуповувати газ в ЄС: поставки можуть початися найближчим часом

Нафтогаз планує розпочати закупівлю газу в ЄС із вересня за кошти кредиту ЄБРР. Перші постачання можуть відбутися вже цього місяця.

Яким буде обсяг закупівель

За інформацією джерел, закупівлі будуть здійснюватися на митний склад, де газ оплачуватиметься та зберігатиметься в підземних сховищах України.

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При цьому Нафтогаз не буде сплачувати ПДВ до моменту розмитнення газу, і поки він перебуває в режимі митного складу, компанія не зможе ним користуватися.

Обсяг газу, який планується закупити, наразі невідомий, але сума кредиту ЄБРР складає 200 мільйонів євро.

Зауважте! З огляду на те, що ціна газу зросла до близько 450 доларів за тисячу кубометрів, Нафтогаз може придбати до 450 мільйонів кубометрів.

Проте, враховуючи наявність додаткових коштів у Нафтогазу, обсяг закупівлі може зрости до 600 мільйонів кубометрів.

Закуплений газ зберігатиметься на митному складі, а операція не буде вважатися імпортом, поки газ не буде розмитнений.

До слова! Це дозволить компанії оперативно використати запаси у разі потреби. Газ можна зберігати в режимі митного складу до 3 років.