"Нафтогаз" оголосив дефолт за єврооблігаціями

У вівторок, 26 липня, сплив термін виплат "Нафтогазу" держателям єврооблігацій. Як наслідок – НАК "Нафтогаз України" не погасила борг і оголосила дефолт за єврооблігаціями.

У своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями.

Важливо "Нафтогаз" попередив про "жорсткий дефолт" за євробондами

Водночас Кабмін не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов'язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків.

Що це означає

Оскільки невиконання зобов'язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, уряд своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022 – 2023.

Попередження "Нафтогазу" про "жорсткий дефолт"

В компанії зазначили, що 22 липня фінансовий директор "Нафтогазу", а 23 липня вже голова правління "Нафтогазу", у відповідності до рішення правління, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат.

У своїх звернення до уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку "жорсткого дефолту" (порушення зобов’язань щодо виплат), який настане, якщо уряд не погодить "Нафтогазу" виплату держателям облігацій,

– мовиться у повідомленні "Нафтогазу".

Однак на момент публікації цього повідомлення "Нафтогаз" не отримав погодження уряду, і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат власникам облігацій.

В компанії також повідомили, що на виконання вищезазначеного рішення уряду "Нафтогаз" готує новий проєкт угоди для отримання згоди власників єврооблігацій на відтермінування виплат.

Які євробонди "Нафтогазу" зараз в обігу

21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.

Нині на ринку перебувають в обігу 3 випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році:

у липні – трирічні на 335 мільйонів доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 мільйонів євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР),

в листопаді – семирічні на 500 мільйонів євро із дохідністю 7,625%, дата погашення випуску на 335 мільйонів доларів – 18 липня 2022 року.

Омельченко вважає, що росія готує 100% енергетичну блокаду Європи: дивіться відео