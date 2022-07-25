"Нафтогаз" розрахується з кредиторами

Тож виплати НАК "Нафтогаз" здійснить 26 липня. Нагадаємо, раніше компанія повідомляла, що має гроші на рахунку, щоб розрахуватись з власниками євробондів, однак без погодження Кабміну не може спрямувати їх власникам облігацій.

Читайте також Ідеальна нагода: чому варто інвестувати у криптовалюти вже зараз

Також у НАК визнали, що пропозиція стосовно відтермінування виплат за єврооблігаціями не була підтримана власниками єврооблігацій, а отже виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані власниками євробондів 26 липня (включаючи пільговий період).

В компанії зазначили й те, що відповідно до розпорядження Кабміну від 21 липня "Нафтогаз" може проводити розрахунки за єврооблігаціями виключно після окремого погодження таких дій урядом.

Попередження "Нафтогазу" про "жорсткий дефолт"

В компанії зазначили, що 22 липня фінансовий директор "Нафтогазу", а 23 липня вже голова правління "Нафтогазу", у відповідності до рішення правління, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат.

У своїх звернення до уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку "жорсткого дефолту" (порушення зобов’язань щодо виплат), який настане, якщо уряд не погодить "Нафтогазу" виплату держателям облігацій,
– мовиться у повідомленні "Нафтогазу".

Однак на момент публікації цього повідомлення "Нафтогаз" не отримав погодження уряду, і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат власникам облігацій.

В компанії також повідомили, що на виконання вищезазначеного рішення уряду "Нафтогаз" готує новий проєкт угоди для отримання згоди власників єврооблігацій на відтермінування виплат.

Що цьому передувало

  • 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.
  • "Нафтогаз" раніше звертався до власників євробондів, просячи добровільного відстрочення виплат.
  • Агентство Reuters повідомило, що консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на 335 мільйонів доларів.

Які євробонди "Нафтогазу" зараз в обігу

Нині на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році:

  • у липні – трирічні на 335 мільйонів доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 мільйонів євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР),
  • в листопаді – семирічні на 500 мільйонів євро із дохідністю 7,625%, дата погашення випуску на 335 мільйонів доларів – 18 липня 2022 року.

Може зацікавити – Омельченко вважає, що росія готує 100% енергетичну блокаду Європи: дивіться відео