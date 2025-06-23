Має виплатити 1,37 мільярда доларів: "Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому"

Міжнародний арбітражний трибунал, що розглядав справу у Швейцарії, зобов'язав російський "Газпром" виплатити 1,37 мільярда доларів "Нафтогазу".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз Україна" Сергія Корецького.

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"Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому"

Ввечері 23 червня Сергій Корецький повідомив, що "Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" на 1,37 мільярда доларів.



З травня 2022 року російський "Газпром" припинив оплати, чим порушив свої контрактні зобов'язання за принципом "take or pay".

Вже у вересні того ж року "Нафтогаз" ініціював арбітраж. "Газпром" намагався заблокувати його через російські суди. Однак це не спрацювало.

Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал з арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу". Це важлива перемога,

– заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна".

Корецький подякував професійній команді юристів, а також юридичним радникам Wikborg Rein за цей результат. Зазначив, що наступний етап – забезпечення виконання рішення.

"Над цим і будемо працювати. Крок за кроком", – написав Корецький.