Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

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"Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома"

Вечером 23 июня Сергей Корецкий сообщил, что "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" на 1,37 миллиарда долларов.



С мая 2022 года российский "Газпром" прекратил оплаты, чем нарушил свои контрактные обязательства по принципу "take or pay".

Уже в сентябре того же года "Нафтогаз" инициировал арбитраж. "Газпром" пытался заблокировать его через российские суды. Однако это не сработало.

Теперь имеем окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону "Нафтогаза". Это важная победа,

– заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Корецкий поблагодарил профессиональную команду юристов, а также юридических советников Wikborg Rein за этот результат. Отметил, что следующий этап – обеспечение исполнения решения.

"Над этим и будем работать. Шаг за шагом", – написал Корецкий.