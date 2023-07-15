Чи зростуть тарифи на газ узимку: у "Нафтогазі" дали обнадійливу обіцянку

У "Нафтогазі" заявили, що продовжили дію тарифу "Фіксований" на найближчий опалювальний сезон 2023 – 2024 року. Тобто кубічний метр газу коштуватиме, як і раніше, 7 гривень 96 копійок.

Тариф "Фіксований" зберегла група компаній "Нафтогаз", яка забезпечує енергоресурсом 12,5 мільйона домогосподарств. Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів ТСН, якою буде ситуація з цінами на газ, пише 24 Канал.

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Якими будуть тарифи на газ

Я хочу заспокоїти всіх українців. "Нафтогаз" не планує збільшувати ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні, наступної зими. Тому українці можуть бути впевнені, що їхні платіжки не будуть зростати,

– заявив голова правління "Нафтогазу".

Зокрема, тариф продовжили до 1 травня 2024 року.

Олексій Чернишов закликав українців вчасно платити за газ. Адже компанія – важливий платник податків до державного бюджету. Тому регулярна сплата за газ і опалення – це пряма допомога державі під час війни.

"Я впевнений, що наші споживачі відповідально ставляться і будуть ставитися до цього", – зазначає голова правління "Нафтогазу".

Він також додав, що під час війни газ не дорожчатиме. Проте запевнив – після перемоги України до питання ціноутворення ставитимуться так, щоб не завдати фінансового удару по українцях.

Якими будуть тарифи у липні

У липні тарифи на газ для споживачів "Нафтогазу" не змінюватимуться. Проте в інших 8 постачальників вартість відрізняється.

Окрім того, у липні зросла ціна на світло – вона тепер однакова, незалежно від використаних кіловатів та становить 2,64 гривні за кіловат-годин. Щоб зекономити на електроенергії, можна оформити двозонний та тризонний тариф, завдяки якому світло не у пікові години коштуватиме дешевше. Детальніше про зміни читайте за посиланням.