Ціни на електроенергію зросли

Уже в липні для українців прийдуть платіжки за комуналку з новими цінами. Наприклад вартість електроенергії тепер однакова незалежно від використаних кіловатів. Вона становить – 2,64 гривні за кіловат-годин. Також ціна на розподіл світла піднялася на 25 – 50% для обленерго з ілюстрації.

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Зверніть увагу! Для прифронтових територій вартість світла не змінилася.

До слова, щоб зекономити на платіжках за світло, можна оформити двозонний та тризонний тариф. Тоді у не пікові години електроенергія коштуватиме дешевше.

Двозонний тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонний тариф:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Для цього потрібно подати заяву на сайті обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет", оплатити платіжку, яка надійде на пошту і через два тижні особу переведуть на обраний тариф.

Вартість води теж змінилася

Ціна на централізоване водопостачання та водовідведення теж піднялася, але сума відрізняється у кожній області. Тому ми перенесли її на наступну інфографіку.

Зауважте! Якщо ви не знайшли свого водоканалу на графіку, ви можете переглянути нову вартість на воду за цим посиланням.

Що з тарифами на газ

Вартість газу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Клієнти "Нафтогазу" платитимуть – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте в інших 8 постачальників вартість відрізняється.