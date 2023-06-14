Цены на электроэнергию выросли
Уже в июле для украинцев придут платежки за коммуналку по новым ценам. Например, стоимость электроэнергии теперь одинакова независимо от использованных киловатт. Она составляет – 2,64 гривны за киловатт-часов. Также цена на распределение света поднялась на 25 – 50% для облэнерго из иллюстрации.
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К слову, чтобы сэкономить на платежках за свет, можно оформить двухзонный и трехзонный тариф. Тогда в не пиковые часы электроэнергия будет стоить дешевле.
Двухзонный тариф:
- 23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);
- 7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).
Трехзонный тариф:
- 8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);
- 7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).
Для этого нужно подать заявление на сайте облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет", оплатить поступившую на почту платежку и через две недели человека переведут на выбранный тариф.
Стоимость воды тоже изменилась
Цена на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже поднялась, но сумма отличается в каждой области. Потому мы перенесли ее на следующую инфографику.
Что с тарифами на газ
Стоимость газа не будет меняться до 1 мая 2024 года. Клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Однако у остальных 8 поставщиков стоимость отличается.