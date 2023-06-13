Украина должна идти по Израилю

Как объяснил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, Украина в вопросе восстановления энергетической системы должна идти по пути Израиля. Эта страна во время войны адаптировала цены на электроэнергию к минимально необходимым уровням. То есть, пошла на их повышение.

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Противоположный пример – Ирак, Ливан, Сирия, которые во время войн, "когда их энергосистемы терпели разрушения", принимали политические решения держать цену на электроэнергию на убыточном уровне.

Ростислав Шурма Заместитель главы Офиса президента Заканчивалось тем, что в течение полугода свет был в лучшем случае 2 – 4 часа каждый день. Если мы не хотим дойти до такой ситуации, когда через полгода будем получать свет 2 – 4 часа в день, государство должно принимать решения, хотя они, возможно, и не очень приятны. То есть в этом мы точно хотим пойти по пути Израиля, а не Сирии или Ирака.

Июньского повышения недостаточно

При этом замглавы Офиса президента отметил: повышение тарифа на электроэнергию для населения до уровня 2,64 гривны за киловатт в час недостаточно. Ведь цена тока все равно остается глубоко субсидированной – более чем вдвое.

Однако, отметил он, даже это повышение позволяет надеяться, что страна сможет "более-менее нормально пройти следующую зиму". Для чего, по его оценкам, нужно "минимально – десятки миллиардов гривен, а в общем – сотни миллиардов".

Кроме того, подчеркнул Шурма, эти средства будут направлены на проведение текущих ремонтов:

трансформаторных подстанций;

энергоблоков.

Есть программа восстановления энергообъектов. Для нее повышение также станет источником финансирования,

– резюмировал он.

Будут ли летом длительные отключения света

В то же время, как объяснил 24 Каналу директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, летом необходимость отключений может возникнуть в энергодефицитных регионах. Однако если до этого и дойдет, они будут непродолжительны и будут применяться, скорее всего, в пиковые часы.

Важно! Вероятность отключений не означает 100% неотвратимости этого. Так что их могут и не применять.

Такого же мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, на сегодня и в ближайшей перспективе мощности в украинской сети хватает.

С другой стороны, отмечают эксперты, такая ситуация является прямо сейчас. Но если Россия снова начнет массовые обстрелы украинской энергоинфраструктуры, то все может резко измениться.