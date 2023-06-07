Как изменились цены на электроэнергию

С мая 2023 года стоимость электроэнергии подняли до 2,64 гривны за киловатт-часов. Однако это еще не все, НКРЭКУ приняла решение об увеличении тарифа на распределение электроэнергии. Цена вырастет от 25 до 50%.

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Это повышение ожидает 22 компании, вот некоторые из них:

"Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Днепровские электросети", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "Львовоблэнерго" и т.д.

До конца июня компании, входящие в подсанкционную группу VS Energy, будут обслуживать население по старым ценам на распределение. Среди них:

"Житопроизводительэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго";

ЧАО "Ровнооблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

АО "Херсоноблэнерго".

Напомним! Для прифронтовых территорий стоимость электроэнергии не будет меняться.

Как изменилась стоимость воды

С 1 июня начали действовать новые тарифы на воду, которые еще раньше анонсировали в НКРЭКУ. Тогда были прогнозы, что стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода вырастет примерно на 30%, но точно назвать не могли.

Цены в разных областях отличаются из-за таких факторов:

объемов потребления;

количества потребителей конкретного водоканала;

особенностей предоставления услуг.

Что с тарифами на газ

Те украинцы, которые пользуются услугами "Нефтегаза", будут платить по тарифу 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.

Напомним! В Украине все еще действует мораторий на повышение цен для населения на коммунальные услуги во время военного положения и 6 месяцев после него. Однако тарифы нужно поднять, чтобы подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду.

Однако в Украине работают 9 поставщиков газа, поэтому стоимость у них может варьироваться от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр. Они тоже не будут менять цены до конца весны следующего года.