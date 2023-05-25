Когда повысят цены на воду
С апреля поставщики анонсируют повышение тарифов на воду, но пока точных цифр не дают. Однако есть информация, что стоимость водоснабжения может вырасти на 30% в крупных городах.
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Повышение стоимости является не только требованием законодательства, но и необходимостью, сообщили в НКРЭКУ. По их словам, в небольших населенных пунктах вода постоянно дорожает, в то время как в больших городах все без изменений. Новые цены планируют ввести уже с 1 июня 2023 года.
К слову, стоимость услуг на подачу воды в разных областях Украины отличается. Они зависят от:
- объемов потребления;
- количества потребителей конкретного водоканала;
- особенностей предоставления услуг.
Повысят ли цены на газ
- Большинство украинцев – потребители услуг "Нафтогаза" (98%). Для них будет действовать тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.
- Сейчас в Украине функционирует только 9 поставщиков, что значительно меньше, чем до полномасштабной войны. Цена кубометра газа у них сейчас колеблется от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр.
- Следует отметить, что в Украине действует мораторий на повышение некоторых тарифов. Он относится и к цене газа для бытовых потребителей. Так что тариф будет оставаться неизменным до конца войны и еще в течение 6 месяцев после этого.