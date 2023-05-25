Когда повысят цены на воду

С апреля поставщики анонсируют повышение тарифов на воду, но пока точных цифр не дают. Однако есть информация, что стоимость водоснабжения может вырасти на 30% в крупных городах.

Читайте также Летом вырастет тариф на электроэнергию: кто будет платить на 25–50% больше

Повышение стоимости является не только требованием законодательства, но и необходимостью, сообщили в НКРЭКУ. По их словам, в небольших населенных пунктах вода постоянно дорожает, в то время как в больших городах все без изменений. Новые цены планируют ввести уже с 1 июня 2023 года.

Напомним! Последнее повышение тарифов на воду произошло в декабре 2021 года.

К слову, стоимость услуг на подачу воды в разных областях Украины отличается. Они зависят от:

объемов потребления;

количества потребителей конкретного водоканала;

особенностей предоставления услуг.

Повысят ли цены на газ