На сколько повысят тарифы на свет

В НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов для отдельных компаний-операторов систем распределения. Поскольку украинцы платят не только цену тарифа, зависящего от количества потребленных киловатт, но и за распределение, цена электроэнергии с 1 июня возрастет.

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Обратите внимание, что тарифы на распределение для облэнерго вырастут на 25 – 50%. Но предполагается поэтапное повышение: на июнь и июль – декабрь 2023 года.

Напомним, что повышение тарифов на электричество для населения обусловлено необходимостью ремонта энергосистемы после обстрелов. Об этом неоднократно рассказывали эксперты в комментариях для 24 Канала.

Каких облэнерго это коснется

В соответствии с решением Нацкомиссии для 22 компаний распределения света тариф вырастет. Это касается:

"Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Днепровские электросети", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "Львовоблэнерго" и т.д.

Компании для которых повысят тариф / Источник – ExPrо

Впрочем, для облэнерго, которые расположены на прифронтовой территории, продлен действующий тариф.

Следовательно такие компании, как ДТЭК Донецкие электросети", "Запорожьеоблэнерго", "ДТЭК Высоковольтные сети", "Луганское энергетическое объединение", ГП "Региональные электрические сети" до конца июня будут действовать действующие тарифы, новые установлены на второе полугодие 2023 года.

Кроме того, для компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, отдельно рассматривался вопрос установления тарифов. Для них предлагается продлить действующий тариф на один месяц – до конца июня 2023 года. Речь идет о:

"Житомироблэнерго", ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и АО "Херсоноблэнерго".

Напомним! Тариф на электроэнергию зависит от количества потребленных киловатт. Поэтому украинцы, которые потребили за месяц менее 250-киловатт-часов, платят 1,44 гривны. Если больше – 1,68 гривен за киловатт-часа.