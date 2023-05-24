На скільки підвищать тарифи на світло

У НКРЕКП ухвалила рішення щодо підвищення тарифів для окремих компаній-операторів систем розподілу. Оскільки українці сплачують не лише ціну тарифу, який залежить від кількості спожитих кіловатів, але й за розподіл, ціна електроенергії з 1 червня зросте.

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Нагадуємо, що підвищення тарифів на електрику для населення зумовлене необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів. Про це неодноразово розповідали експерти у коментарях для 24 Каналу.

Яких обленерго це торкнеться

Відповідно до рішення Нацкомісії для 22 компаній розподілу світла тариф зросте. Це стосується:

  • "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" тощо.

Компанії для яких підвищать тариф / Джерело – ExPrо

Втім для обленерго, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф.

  • Відтак такі компанії, як "ДТЕК Донецькі електромережі", "Запоріжжяобленерго", "ДТЕК Високовольтні мережі", "Луганське енергетичне обʼєднання", ДП "Регіональні електричні мережі" до кінця червня діятимуть чинні тарифи, а нові встановлено на друге півріччя 2023 року.

Крім того, для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, окремо розглядалось питання встановлення тарифів. Для них пропонується продовжити чинний тариф на один місяць – до кінця червня 2023 року. Йдеться про:

  • "Житомиробленерго", ПРАТ "Кіровоградобленерго", ПРАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Херсонобленерго".