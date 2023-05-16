Ризик мінімальний: українцям не варто боятися літніх відключень

В ефірі телемарафону Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, що вірогідність відключень світла влітку мінімальна, передає 24 Канал.

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Нагадуємо, що в Укренерго заявили, що цьогоріч Україна вперше за всю історію буде без доступу до Запорізької АЕС. Крім того, ремонтна кампанія критичної інфраструктури після масових обстрілів буде найважчою, а це, відповідно, може вплинути на енергетику влітку.

Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний. Тому що різниця між літнім місяцем і зимовим – в трохи нижчому споживанні, по-перше, а по-друге, сонячний день довший і більше працює сонячна генерація,

– каже Герус.

У ДТЕК також відреагували на цю ситуацію: там повідомляють, що проблеми з відключенням будуть радше взимку, аніж влітку.

Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності,

– пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Що кажуть експерти

Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко додав, що чимало атомних блоків та блоків теплових електростанцій потребують відновлення, тому у період червня – липня вони підуть на ремонт.

Однак він запевняє: влітку неможливі відключення світла як було це взимку. Ймовірно, лише у певні години дня у певних регіонах.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Втім я не можу й прогнозувати те, що вони можуть набрати якогось масового характеру. Адже у нас на додаток є ще опція імпорту електричної енергії з Європейського союзу.

Водночас Юрій Щедрін, аналітик "Центру розвитку міст", закликає не панікувати населення, адже електрики повинно вистачати для всіх.

Поки невідомо скільки пошкоджено блоків, які з них будуть виводити на ремонт та у якій послідовності,

– додає він.

Зверніть увагу! Погода у період ремонту теж матиме вплив на енергосистему. Все через спеку у липні та серпні, яка може спричинити додаткове навантаження.