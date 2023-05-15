З квітня минулого року по квітень 2023 року вартість житлово-комунальних послуг збільшилася. Про це йдеться у звіті Держстату.
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На що зросли тарифи
Суттєво піднялися ціни на тарифи утримання та ремонт житла, а також на прибирання сміття – на 20,6% та 17% відповідно. Крім того, зросли тарифи на:
- послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,8%,
- водопостачання – на 0,8%,
- каналізація – на 0,7%.
Вода, світло та газ: скільки доведеться платити
- Нагадуємо, що тариф від Нафтогазу, а саме 7,96 гривні за кубометр газу, буде таким до 1 травня 2024 року.
- Не підвищили тарифи й на воду. Ще на початку весни у НКРЕКП анонсували підвищення тарифів на воду у квітні та липні. Проте зміни не відбулося.
- Ціни на світло також тримаються поточних: 1,44 та 1,68 гривні за кіловат-годину залежно від обсягу спожитої електроенергії. Втім підвищення буде.