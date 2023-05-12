Скільки коштуватимуть овочі на початку літа

Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу", Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу повідомив, що аналогійно до фруктів, ціни на овочі залежать від сезонності. Він прогнозує, що в червні вартість цих продуктів впаде.

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Молода картопля, капуста, морква та буряк – усе це наприкінці травня може піти в ціні на спад. Однак тут треба зважати на погоду,

– пояснив Пендзин.

Дійсно, через вологу та холодну погоду вітчизняні овочі та фрукти потраплять на полиці магазинів пізніше ніж минулого року. Проте, коли збільшиться пропозиція продуктів, ціни закономірно знизяться – ймовірно, це станеться у першій половині червня.

Що буде з цінами до кінця травня

Варто зауважити, що до кінця травня зниження вартості овочів чекати не варто. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, тепличні огірки та помідори можуть подорожчати на 5–10%. Так сталося через високу собівартість вирощування та зберігання й окупацією Херсонської області.

Інна Сало Завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Інститут аграрної економіки Зниження цін варто очікувати влітку – у сезон надходження у продаж вітчизняних овочів відкритого ґрунту.

Наприкінці минулого місяця ціни на кілограм овочів були такими: