Сколько будут стоить овощи в начале лета

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба", Олег Пендзин в комментарии 24 Канала сообщил, что аналогично фруктам, цены на овощи зависят от сезонности. Он прогнозирует, что в июне стоимость этих продуктов упадет.

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Молодой картофель, капуста, морковь и свекла – все это в конце мая может пойти в цене на убыль. Однако здесь нужно учитывать погоду,

– объяснил Пендзин.

Действительно, из-за влажной и холодной погоды отечественные овощи и фрукты попадут на полки магазинов позже чем в прошлом году. Однако когда увеличится предложение продуктов, цены закономерно снизятся – вероятно, это произойдет в первой половине июня.

Что будет с ценами до конца мая

Следует заметить, что до конца мая снижение стоимости овощей ждать не стоит. По расчетам ученых Института аграрной экономики, тепличные огурцы и помидоры могут подорожать на 5–10%. Так произошло из-за высокой себестоимости выращивания и хранения и оккупации Херсонской области.

Инна Сало Заведующий отделом ценообразования и аграрного рынка Институт аграрной экономики Снижение цен следует ожидать летом – в сезон поступления в продажу отечественных овощей открытого грунта.

В конце прошлого месяца цены на килограмм овощей были такими: