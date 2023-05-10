Фрукты за год подорожали, но что будет этим летом

Олег Пендзин, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба", в комментарии 24 Каналу рассказал, что наиболее существенно летом на цены фруктов и овощей влияет сезонный фактор. Нынешние цены на фрукты дороже, чем были в прошлом году в аналогичный период. Следовательно, стоимость выросла где-то на 30%.

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Обратите внимание, что клубника сейчас стоит в магазинах 150 – 180 гривен за килограмм. А в опте – где-то 120 гривен. Она преимущественно из Закарпатья, а также из-под пленки из южных областей.

По словам Олега Пендзина, клубника почти не исчезала с полок супермаркетов. Но зимой она стоила от 250 до 400 гривен за килограмм и была чисто импортной.

Олег Пендзин Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Стоит отметить, что клубника будет дорогой ровно, пока не пойдет с открытого грунта нашей территории. Как правило, это начало июня. Но есть еще один момент – это то, что сейчас холодно. Поэтому ориентироваться нужно где-нибудь на середину июня.

Сколько будет держаться высокая цена

Аналитик УКАБ Максим Гопка утверждает, что цены на фрукты до конца мая будут держаться на высоком уровне.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Уже второй год негативное влияние на рынок Украины оказывает отсутствие предложения ягоды из южных регионов, сейчас цены на черешню и клубнику выросли по сравнению с прошлым годом. В этом году ягоды из открытого грунта на внутренний рынок попадут позже, чем в прошлом.

Причинами такого "опоздания" стали:

сильные дожди,

холодная температура,

а также ночные заморозки.

Однако цены все же начнут снижаться тогда, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Это должно произойти в первой половине июня.

Овощи подешевеют

Так как овощи и фрукты – это четко сезонное явление, именно летом цены падают. Олег Пендзин добавил, что овощи ждет аналогичное развитие событий, что и с фруктами.

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Молодой картофель, капуста, морковь и свекла – все это в конце мая может пойти в цене на убыль. Однако здесь нужно учитывать погоду,

– добавляет эксперт.