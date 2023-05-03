Огурцы и помидоры будут дорожать

Из-за высокой себестоимости выращивания и хранения тепличные огурцы и помидоры в мае дешеветь не будут. По расчетам ученых Института аграрной экономики, овощи могут подорожать на 5–10%.

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По данным "Минфина", текущие цены на помидоры и огурцы по разным магазинам составляют:

Auchan: огурцы гладкие и короткоплодные – 99 гривен и 114 гривен соответственно; помидоры красные, розовые и сливка – 76,90 гривны, 154,90 гривны и 139 гривен соответственно.

Megamarket: огурцы гладкие, колючие и Эстафета – 149,90 гривны, 99,90 гривны и 219,90 гривны соответственно.

149,90 гривны, 99,90 гривны и 219,90 гривны соответственно. Metro: огурцы гладкие и Эстафета – 89,90 гривны и 149,90 гривны. Помидоры розовые – 154,96 гривны, помидоры сливка – 124,70 гривны.

Впрочем, как рассказывает 24 Каналу заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Инна Сало, спад цены на данные овощи может произойти уже летом.

Инна Сало Заведующий отделом ценообразования и аграрного рынка Институт аграрной экономики Снижение цен следует ожидать летом – в сезон поступления в продажу отечественных овощей открытого грунта.

Что будет с ценами на мясо

Напомним, что в апреле по сравнению с февралем 2023 года цены на основные виды мяса подорожали:

Цены на говядину – гуляш и ребра, а также курятину – бедра, голени и филе – выросли на 2,5–6,7%, свинина стала дороже на 11,4–23,2%.

Наибольшее удорожание свинины объясняется тем, что блюда из свинины традиционны на Пасхальном столе.

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Обратите внимание, что по словам Натальи Копытец, ведущей научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, в мае средние розничные цены на основные виды мяса – говядина, свинина и курятина – останутся на уровне предыдущего месяца с незначительным колебанием по регионам.