После Пасхи цена на куриные яйца будет постепенно снижаться. Об этом рассказала 24 Каналу старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Пашко.

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Почему цена на яйца упадет

Как рассказывает Светлая Пашко, это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств. Именно они производят примерно половину всего объема яиц в Украине.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Следует также помнить, что поголовье кур-несушек обновляется каждую весну. Впрочем, в 2022 году произошел технологический перерыв, вызванный тяжелой военной ситуацией в стране. Теперь уже начали нестись те курицы-несучки, поголовье которых было восстановлено на предприятиях осенью прошлого года. Итак, производство яиц будет расти, а цена на яйца будет падать.

Цена яиц в магазине

Только за неделю, которая прошла после Пасхальных праздников, цена уменьшилась от средней – 72,36 гривны – на 8–15%. А уже по состоянию на 1 мая по данным "Минфина" десяток яиц стоит:

"Квочка" – 70,60 гривны.

"Ясенсвит" – 68,78 гривны.

Интересно, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, постепенное снижение цены продлится до середины лета. Но только в том случае, если не ухудшится ситуация на рынке кормов, также влияющая на цену яиц.

Ожидается, что к июню – июлю цена на яйца уменьшится на 20–30%.