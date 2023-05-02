Після Великодня ціна на курячі яйця поступово знижуватиметься. Про це розповіла 24 Каналу старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко.

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Чому ціна на яйця впаде

Як розповідає Світла Пашко, це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств. Саме вони виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.

Світлана Пашко Старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Слід також пам’ятати, що поголів’я курей-несучок оновлюється щовесни. Втім, у 2022 році сталася технологічна перерва, яка була спричинена важкою воєнною ситуацією в країні. Тож, нині вже почали нестися ті курки-несучки, поголів’я яких було відновлене на підприємствах восени минулого року. Отже, виробництво яєць зростатиме, а ціна на яйця буде падати.

Ціна яєць в магазині

Лише за тиждень, який пройшов після Великодніх свят ціна зменшилася від середньої – 72,36 гривні – на 8–15%. А вже станом на 1 травня за даними "Мінфіну" десяток яєць коштує:

"Квочка" – 70,60 гривні.

"Ясенсвіт" – 68,78 гривні.

Цікаво, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, поступове зниження ціни триватиме до середини літа. Але тільки у тому випадку, якщо не погіршиться ситуація на ринку кормів, яка також впливає на ціну яєць.

Очікується, що до червня – липня ціна на яйця зменшиться на 20–30%.