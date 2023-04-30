Чи вплине контрнаступ на курс долара

Банкірка Анна Золотько зауважила, що невеличке пом’якшення обмежень на валютному ринку, яке ухвалив НБУ наприкінці квітня, досить суттєво та швидко вплинуло на ринок. Вже у вівторок готівковий курс опустився нижче позначки 37,8 гривні за долар.

Читайте також Долар продовжує лихоманити: як змінився курс за добу

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку При цьому на ринку серед банківських установ визначився очевидний маркетмейкер, який скористався можливістю продажу більшого обсягу готівкової валюти й, схоже, частково зміг перенаправити попит на себе. Принаймні такий висновок можна зробити з реакції інших учасників ринку, зокрема небанківських обмінних пунктів. Щоправда, ближче до кінця тижня подальше здешевлення готівкового долара зупинилося. Це може бути пов’язане зі зростанням попиту саме на готівкову валюту.

Банкірка додає, що така реакція ринку дає всі підстави говорити про подальше наближення готівкового курсу до рівнів МВРУ. Ухвалені регулятором рішення, окрім іншого, є потенційним додатковим джерелом отримання прибутку для банків, особливо великих системних, що мають розгалужену мережу відділень.

Отже, конкуренція за попит населення на готівкову валюту буде посилюватися. Ймовірний тимчасовий дефіцит банкнот іноземної валюти, якщо він і виникне, буде нетривалим. Відтак Золотько очікує подальше зміцнення гривні на готівковому ринку.

Разом з тим вона вважає, що неможливо оцінити чинник контрнаступу, якого так очікують усі українці. Наскільки успішним він буде та чи задовольнить очікування українців – сказати неможливо.

Тут важливі навіть не самі результати, а баланс очікувань та реальності. Якщо українці не будуть розчаровані, можна очікувати додаткового тиску на долар через пожвавлення споживчого попиту. За час війни на ринку утворився дуже значний відкладений попит, його реалізація вимагатиме додаткової гривневої ліквідності.

Отже, з одного боку, в населення буде менше вільної гривні для придбання валюти, з іншого, частина заощаджень в іноземній валюті українці будуть конвертувати у гривню. У підсумку, я досить оптимістично налаштована щодо травневих курсових тенденцій. Це не означає, що на ринку виключені коливання в обидві сторони, проте загальний тренд стимулюватиме зниження курсу долара,

– резюмує банкірка.

Готівковий курс 28 квітня

Долар в банках можна продати в середньому за 37,40 гривні, а купити за 37,95 гривні.

можна продати в середньому за 37,40 гривні, а купити за 37,95 гривні. В обмінниках купують долар в середньому за 37,45 гривні, а продають – за 37,93 гривні.

купують долар в середньому за 37,45 гривні, а продають – за 37,93 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні, а продаж – 37,90 гривні.

Ринок нерухомості

Суттєвих змін на ринку нерухомості в найближчий період не очікується, зазначає під час розмови з 24 Каналом експерт Юрій Піта.

Вторинний ринок нерухомості

Будуть зберігатися тенденції останніх місяців з перспективами на пожвавлення та можливе несуттєве здорожчання в межах 10%.

Також на вторинному ринку спостерігається невелика кількість пропозиції, що стримує зростання ціни, баланс кількості пропозиції та попиту зберігається.

Первинний ринок нерухомості

Первинний ринок дещо відстає від вторинного, як і раніше, незначний попит мають об’єкти з максимальною готовністю до експлуатації.

Зростання цін в цьому сегменті не передбачається, вартість витрат не зростає.

Юрій Піта Президент АФНУ Стабільність курсу долара, відсутність блекаутів, відносне затишшя від ракетних обстрілів та зменшення кількості повітряних тривог позитивно позначилося на ситуації та активності на ринку нерухомості. Хороші новини з фронту безумовно покращать настрої покупців та інвесторів, спрацює правило відкладеного попиту і на ринку з’явиться більше покупців.

Експерт з ринку нерухомості додає, що люди готові купувати нерухомість в Україні й вже сміливіше приймають рішення, розуміючи перспективи цього ринку після перемоги.

Що буде з ціною пального у травні

На думку Геннадія Рябцева, при збереженні поточного рівня котирувань та курсу гривні відбуватиметься поступове зростання цін на нафтопродукти усіх марок і у травні.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Наскільки – залежатиме від кожної окремої мережі, тому що діапазон ціни зараз є достатньо суттєвим і більшим ніж до війни, зі зрозумілих причин. Найдешевший бензин і дизпаливо у західних регіонах України, а дорожчати вони починають з наближенням до місць бойових дій. Тож є загальна тенденція на зростання, але немає чіткої цифри до якої мають вирости нафтопродукти.

Також Рябцев позитивно висловився з приводу повернення ПДВ 20%. На його думку, це необхідно, оскільки Україні потрібно поповнити власний бюджет, який зараз на половину складається з міжнародної допомоги.

Ціни на продукти

Огірки та помідори подорожчають

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у травні 2023 року тепличні огірки та помідори дешевшати не будуть через високу собівартість вирощування та зберігання. Навпаки, можливе їх здорожчання на 5 – 10%.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інститут аграрної економіки Зниження цін варто очікувати влітку – у сезон надходження у продаж вітчизняних овочів відкритого ґрунту.

Ціна на яйця стабілізується

Після Великодня зазвичай починається поступове зниження цін на яйця через зменшення попиту і збільшення їх пропозиції. Цей рік не стане виключенням. В Інституті аграрної економіки резюмують: виробництво яєць зростатиме, а ціна на яйця буде падати.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Поступове зниження ціни триватиме до середини літа, якщо не погіршиться ситуація на ринку кормів, яка також впливає на ціну яєць. Очікується, що до червня – липня ціна на яйця зменшиться на 20 – 30%.

Ціна м'яса

У квітні ціни на яловичину – гуляш, ребра, курятину (стегна, гомілки, філе) – зросли на 2,5 – 6,7%, а свинина стала дорожчою на 11,4 – 23,2%. Це зумовлено підвищеним попитом напередодні та в період Великодніх свят.