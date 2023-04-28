Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 28 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (-10 копійок проти 27 квітня), а купити за 37,95 гривні (-5 копійок).
Читайте також Привабливі депозити та нижча інфляція: інтерв'ю з заступником голови НБУ про майбутнє економіки
- Готівкове євро банки купують за 41 гривня (-5 копійок), а продають в середньому за 41,75 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,45 гривні (+23 копійки), а продають – за 37,93 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,03 гривні (+36 копійок), а продаж – 41,75 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,90 гривні (+13 копійок).
- Євро купують по 41,41 гривні (+6 копійок), а продають за 41,60 гривні (+9 копійок).