Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 28 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (-10 копеек против 27 апреля), а купить за 37,95 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривна (-5 копеек), а продают в среднем по 41,75 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,45 гривны (+23 копейки), а продают – за 37,93 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,03 гривны (+36 копеек), а продажа – 41,75 г ровные (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,90 гривны (+13 копеек).
- Евро покупают по 41,41 гривны (+6 копеек), а продают за 41,60 гривны (+9 копеек).