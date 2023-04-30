Повлияет ли контрнаступление на курс доллара

Банкир Анна Золотько отметила, что небольшое смягчение ограничений на валютном рынке, которое принял НБУ в конце апреля, достаточно существенно и быстро повлияло на рынок. Уже во вторник наличный курс опустился ниже отметки 37,8 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка При этом на рынке среди банковских учреждений определился очевидный маркетмейкер, который воспользовался возможностью продажи большего объема наличной валюты и, похоже, частично смог перенаправить спрос на себя. По крайней мере, такой вывод можно сделать из реакции других участников рынка, в частности небанковских обменных пунктов. Правда, ближе к концу недели дальнейшее удешевление наличного доллара остановилось. Это может быть связано с ростом спроса именно на наличную валюту.

Банкир добавляет, что такая реакция рынка дает все основания говорить о дальнейшем приближении наличного курса к уровням МВРУ. Принятые регулятором решения, помимо прочего, являются потенциальным дополнительным источником получения прибыли для банков, особенно крупных системных, имеющих разветвленную сеть отделений.

Следовательно, конкуренция за спрос населения на наличную валюту будет усиливаться. Вероятный временный дефицит банкнот иностранной валюты, если он и возникнет, будет непродолжительным. Поэтому, Золотько ожидает дальнейшее укрепление гривны на наличном рынке.

Вместе с тем, она считает, что невозможно оценить фактор контрнаступления, которого так ожидают все украинцы. Насколько успешным оно будет и удовлетворит ли ожидания украинцев – сказать невозможно.

Здесь важны даже не сами результаты, а баланс ожиданий и реальности. Если украинцы не будут разочарованы, можно ожидать дополнительного давления на доллар из-за оживления потребительского спроса. За время войны на рынке образовался очень значительный отложенный спрос, его реализация потребует дополнительной гривневой ликвидности.

Следовательно, с одной стороны, у населения будет меньше свободной гривны для покупки валюты, с другой, часть сбережений в иностранной валюте украинцы будут конвертировать в гривну. В итоге, я достаточно оптимистично настроена по поводу майских курсовых тенденций. Это не означает, что на рынке исключены колебания в обе стороны, однако общий тренд будет стимулировать снижение курса доллара,

– резюмирует банкир.

Наличный курс 28 апреля

Доллар в банках можно продать в среднем за 37,40 гривны, а купить за 37,95 гривны.

можно продать в среднем за 37,40 гривны, а купить за 37,95 гривны. В обменниках покупают доллар в среднем за 37,45 гривны, а продают – за 37,93 гривны.

покупают доллар в среднем за 37,45 гривны, а продают – за 37,93 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны, а продажа – 37,90 гривны.

Рынок недвижимости

Существенных изменений на рынке недвижимости в ближайший период не ожидается, отмечает во время разговора с 24 Каналом эксперт Юрий Пита.

Вторичный рынок недвижимости

Будут сохраняться тенденции последних месяцев с перспективами на оживление и возможное несущественное удорожание в пределах 10%.

Также на вторичном рынке наблюдается небольшое количество предложения, что сдерживает рост цены, баланс количества предложения и спроса сохраняется.

Первичный рынок недвижимости

Первичный рынок несколько отстает от вторичного, по-прежнему незначительным спросом пользуются объекты с максимальной готовностью к эксплуатации.

Рост цен в этом сегменте не предполагается, стоимость расходов не растет.

Юрий Пита Президент АСНУ Стабильность курса доллара, отсутствие блекаутов, относительное затишье от ракетных обстрелов и уменьшение количества воздушных тревог положительно отразилось на ситуации и активности на рынке недвижимости. Хорошие новости с фронта, безусловно, улучшат настроения покупателей и инвесторов, сработает правило отложенного спроса и на рынке появится больше покупателей.

Эксперт по рынку недвижимости добавляет, что люди готовы покупать недвижимость в Украине и смелее уже принимают решения, понимая перспективы этого рынка после победы.

Что будет с ценой топлива в мае

По мнению Геннадия Рябцева, при сохранении текущего уровня котировок и курса гривны будет происходить постепенное повышение цен на нефтепродукты всех марок и в мае.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Насколько – будет зависеть от каждой отдельной сети, потому что диапазон цены сейчас достаточно существенный и больше чем до войны, по понятным причинам. Самый дешевый бензин и дизтопливо в западных регионах Украины, а дорожать они начинают с приближением к местам боевых действий. Так что есть общая тенденция на рост, но нет четкой цифры, к которой должны вырасти нефтепродукты.

Также Рябцев положительно высказался по поводу возврата НДС 20%. По его мнению, это необходимо, поскольку Украине нужно пополнить собственный бюджет, сейчас на половину состоящий из международной помощи.

Цены на продукты

Огурцы и помидоры подорожают

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в мае 2023 года тепличные огурцы и помидоры дешеветь не будут из-за высокой себестоимости выращивания и хранения. Наоборот, возможно их удорожание на 5 – 10%.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Институт аграрной экономики Снижение цен следует ожидать летом – в сезон поступления в продажу отечественных овощей открытого грунта.

Цена на яйца стабилизируется

После Пасхи обычно начинается постепенное снижение цен на яйца из-за уменьшения спроса и увеличения их предложения. Нынешний год не станет исключением. В Институте аграрной экономики резюмируют: производство яиц будет расти, а цена на яйца будет падать.

Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Постепенное снижение цены будет продолжаться до середины лета, если не ухудшится ситуация на рынке кормов, также влияющая на цену яиц. Ожидается, что к июню – июлю цена на яйца уменьшится на 20 – 30%.

Цена мяса

В апреле цены на говядину – гуляш, ребра, курятину (бедра, голени, филе) – выросли на 2,5 – 6,7%, а свинина стала дороже на 11,4 – 23,2%. Это обусловлено повышенным спросом в преддверии и в период Пасхальных праздников.