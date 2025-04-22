Європейці відломлюються від поїздок до США

Кількість відвідувачів із Західної Європи, які залишилися принаймні на одну ніч у США, скоротилася на 17% порівняно з минулим роком, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Про це свідчать дані Адміністрації міжнародної торгівлі (ITA). А поїздки з деяких країн (включаючи Ірландію, Норвегію та Німеччину) скоротилися більш ніж на 20%, як показав аналіз даних ITA, проведений FT.

Взагалі загальна кількість відвідувачів-іноземців зменшилася на 12%. Це є найбільшим падінням з березня 2021 року, коли туристичний сектор потерпав від обмежень, спричинених пандемією.

Зверніть увагу! Туризм забезпечує 2,5% ВВП Сполучених Штатів.