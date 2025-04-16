Ймовірно, для Трампа туристична галузь не є пріоритетною. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зауваживши, що на проблеми простих людей очільник США не надто зважає.

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Є багато складників однієї проблеми

Можна припустити, що туризм з Європи до США не є пріоритетною галуззю американської економіки. Але через рішення Трампа можуть потерпати власники туристичного бізнесу, тих фірм, які забезпечують туризм, інфраструктура, яка обслуговує туристів

Якщо сьогодні вони позбавилися навіть частини того потоку, то зрозуміло, що це матиме для них наслідки. Особливо для звичайних американців, чия зарплата безпосередньо залежить від наявності або відсутності туристів з Європи,

– підкреслив Валентин Гладких.

На цьому тлі поведінка Трампа виглядає дуже дивною. Якщо говоримо про мита, то виглядає, що проблема вироблення електроніки, плат, мікросхем – його не хвилює. Американцям це нібито не потрібно, у цій галузі може далі домінувати Китай, бо тут проти них мита не вводили.

А на які товари вводили? На кросівки та одяг. Тобто саме цим мають займатися американці. Це пріоритетні галузі американської економіки?,

– сказав політолог.

Тут забагато різних складників великого пазла, які дають підстави сумніватися в адекватності тих кроків, які здійснюються. А українське питання – лише один клаптик.

Якби в усьому іншому Трамп діяв раціонально, то можна було б припустити, що він упереджений до України, але насправді така поведінка просто характерна для президента США. Вона стосується навіть внутрішніх питань його країни.

Зауважимо, політика Трампа зокрема вплинула на валютний ринок. Фіксують зміцнення євро відносно долара, а капітал поступово переходить зі США до європейських країн.