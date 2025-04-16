Вероятно, для Трампа туристическая отрасль не является приоритетной. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что на проблемы простых людей глава США не слишком обращает внимание.

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Есть много составляющих одной проблемы

Можно предположить, что туризм из Европы в США не является приоритетной отраслью американской экономики. Но из-за решения Трампа могут страдать владельцы туристического бизнеса, тех фирм, которые обеспечивают туризм, инфраструктура, которая обслуживает туристов

Если сегодня они лишились даже части того потока, то понятно, что это будет иметь для них последствия. Особенно для обычных американцев, чья зарплата напрямую зависит от наличия или отсутствия туристов из Европы,

– подчеркнул Валентин Гладких.

На этом фоне поведение Трампа выглядит очень странным. Если говорим о пошлинах, то выглядит, что проблема выработки электроники, плат, микросхем – его не волнует. Американцам это якобы не нужно, в этой области может дальше доминировать Китай, потому что здесь против них пошлины не вводили.

А на какие товары вводили? На кроссовки и одежду. То есть именно этим должны заниматься американцы. Это приоритетные отрасли американской экономики?,

– сказал политолог.

Здесь много разных составляющих большого пазла, которые дают основания сомневаться в адекватности тех шагов, которые осуществляются. А украинский вопрос – лишь один клочок.

Если бы во всем остальном Трамп действовал рационально, то можно было бы предположить, что он предвзят к Украине, но на самом деле такое поведение просто характерно для президента США. Оно касается даже внутренних вопросов его страны.

Заметим, политика Трампа в частности повлияла на валютный рынок. Фиксируют укрепление евро относительно доллара, а капитал постепенно переходит из США в европейские страны.