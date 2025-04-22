Мільярдер критикує ЄС за торгівельну нестабільність

Арно звинуватив Брюссель у бюрократії та надмірному захопленні регуляціями, які, на його думку, гальмують розвиток бізнесу, передає 24 Канал з посиланням на журнал Fortune. Він заявив, що переговори повинні вести уряди, а не європейські чиновники.

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Арно висловив невдоволення, зокрема, через нестабільність у торгівлі, спричинену американськими митами. Хоча раніше вони перевищували 20%, президент США Дональд Трамп нещодавно знизив їх до 10%, що частково зменшило напругу.

У відповідь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни "вишиковуються в чергу", щоб співпрацювати з ЄС, і що союз готовий до дій у відповідь на мита США – зокрема, можливі нові тарифи на цифрові послуги.

Фон дер Ляєн підкреслила, що попри складнощі, Європа залишається стійкою і захищатиме свої інтереси. Водночас переговори тривають, і не виключено, що сторони зможуть дійти згоди – про це свідчать останні заяви Дональда Трампа після зустрічі з прем'єркою Італії.

Зауважте! Євросоюз усе ще перебуває під тиском, аби якнайшвидше укласти торгівельну угоду зі Сполученими Штатами. Зі свого боку, Брюссель запропонував принцип "нуль на нуль" – повне скасування мит у двосторонній торгівлі.