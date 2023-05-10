Фрукти за рік подорожчали, але що буде цього літа

Олег Пендзин, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу", у коментарі 24 Каналу розповів, що найсуттєвіше влітку на ціни фруктів та овочів впливає сезонний фактор. Теперішні ціни на фрукти дорожчі, ніж були минулого року в аналогічний період. Відтак вартість зросла десь на 30%.

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Зверніть увагу, що полуниця зараз коштує в магазинах 150 – 180 гривень за кілограм. А в опті – десь 120 гривень. Вона переважно із Закарпаття, а також з-під плівки з південних областей.

За словами Олега Пендзина, полуниця майже не зникала із полиць супермаркетів. Але взимку вона коштувала від 250 до 400 гривень за кілограм і була чисто імпортна.

Олег Пендзин Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Варто зазначити, що полуниця буде дорога рівно доти, поки не піде з відкритого ґрунту нашої території. Як правило, це початок червня. Але є ще один момент – це те, що зараз холодно. Тому орієнтуватися потрібно десь на середину червня.

Скільки триматиметься висока ціна

Аналітик УКАБ Максим Гопка стверджує, що ціни на фрукти до кінця травня будуть триматися на високому рівні.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Вже другий рік поспіль негативний вплив на ринок України чинить відсутність пропозиції ягоди з південних регіонів, наразі ціни на черешню та полуницю зросли порівняно з минулим роком. В цьому році ягоди з відкритого ґрунту на внутрішній ринок потраплять пізніше, ніж торік.

Причинами такого "запізнення" стали:

сильні дощі,

холодна температура,

а також нічні заморозки.

Однак, ціни все ж таки почнуть знижуватися тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. Це повинно статися в першій половині червня.

Овочі подешевшають

Через те, що овочі та фрукти – це чітко сезонне явище, саме влітку ціни падають. Олег Пендзин додав, що на овочі чекає аналогічний розвиток подій, що й з фруктами.

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Молода картопля, капуста, морква та буряк – усе це наприкінці травня може піти в ціні на спад. Однак тут треба зважати на погоду,

– додає експерт.