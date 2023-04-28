Яйца подешевеют
Светлана Пашко резюмирует, что период максимального спроса на куриные яйца уже прошел. Поэтому после Пасхи начинается постепенное снижение цен на яйца из-за уменьшения спроса и увеличения их предложения.
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Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих примерно половину всего объема яиц в Украине, объясняет учёная.
Следует также помнить, что поголовье кур-несушек обновляется каждую весну. Впрочем, в 2022 году произошел технологический перерыв, вызванный тяжелой военной ситуацией в стране. Теперь уже начали нестись те курицы-несушки, поголовье которых было восстановлено на предприятиях осенью прошлого года. Итак, производство яиц будет расти, а цена на яйца будет падать.
Сколько стоят яйца в магазине
Как свидетельствуют результаты мониторинга, цена яиц колеблется в зависимости от фирменной марки производителя и торговой сети супермаркета Украины. По состоянию на 25 апреля 2023 года в торговой сети "Сільпо" цена десятка яиц составляла:
- "Наседка" – 66,49 гривны;
- "Наседка" Premium – 74,49 гривны;
- "Ясенсвит" – 69,49 гривны;
- "От хорошей курицы" – 60,99 гривны ("Формула здоровья"), 59,99 гривны ("Свежесть");
- "Полная чаша" – 63,49 гривны.;
- "Те-яйце!" 2 категории – 49,99 гривны.
Цена яиц, реализуемых в розницу, составляет 52,19–57,99 гривны за десяток. Пашко отмечает, что только за неделю, которая прошла после Пасхальных праздников, цена уменьшилась от средней – 72,36 гривны – на 8–15%.
Не следует забывать, что наибольшее влияние на ценовую ситуацию на куриные яйца имеют полномасштабное вторжение России на территорию Украины и военные действия,
– резюмирует Паша.
Дешевых овощей не будет до лета
По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, расширение отечественного предложения на овощном рынке состоится в сезон урожая овощей открытого грунта. Поскольку Херсонская область все еще находится в зоне боевых действий, сезон раннего урожая начнется с опозданием.
А вот что касается фруктов, то на рынке плодов объемы продаж заметно увеличатся во второй декаде июня в результате расширения отечественного урожая ягод земляники и косточковых плодов.
Какими будут цены на огурцы и помидоры в мае
По расчетам ученых Института аграрной экономики, в мае 2023 года тепличные огурцы и помидоры дешеветь не будут из-за высокой себестоимости выращивания и хранения. Напротив, возможно их удорожание на 5–10%.
Цена килограмма овощей по состоянию на 24 апреля составляла:
- огурцы – 122–226 гривен в зависимости от их вида: гладкие, колючие или короткоплодные;
- красные помидоры – 102 гривен,
- розовые и сливки – 155 гривен.
Снижение цен следует ожидать летом – в сезон поступления в продажу отечественных овощей открытого грунта.
Цена мяса
Как и прогнозировали ученые Института аграрной экономики, в последней декаде апреля 2023 года по сравнению с соответствующим периодом февраля 2023 года произошло подорожание основных видов мяса – говядины, свинины и курятины.
- Если цены на говядину – гуляш и ребра, а также курятину – бедра, голени и филе – выросли на 2,5–6,7%, то свинина стала дороже на 11,4–23,2%.
- Это обусловлено повышенным спросом в преддверии и в период Пасхальных праздников.
- Наибольшее удорожание свинины объясняется тем, что блюда из свинины традиционны на Пасхальном столе.
В мае 2023 года средние розничные цены на основные виды мяса – говядина, свинина и курятина – останутся на уровне предыдущего месяца с незначительным колебанием по регионам.