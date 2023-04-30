У суботу, 29 квітня, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров розповів про ситуацію з тарифами на електроенергію. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Рішення буде вимушеним

За словами Сафарова, будь-які зміни тарифів в піки зростання – це важкі та вимушені рішення. Власне, наразі Кабмін спільно з фахівцями обговорює доцільність підвищення ціни на світло.

Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, інакше енергосистема не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня,

– заявив посадовець.

Разом з тим він підкреслив важливість надання допомоги незахищеним верствам населення, аби допомогти їм покрити свої рахунки за електроенергію.

Фінансування для цього надходитиме з різних джерел, таких як доходи від експорту електроенергії та допомога партнерів. Щодо останнього наразі тривають переговори.

Зверніть увагу! Загалом Україна отримала 150 мільйонів євро від Європейського Союзу для свого фонду енергетичної підтримки, а також 200 мільйонів євро гранту від Світового банку. Однак Сафаров зазначив, що цих коштів недостатньо для задоволення потреб країни. Тому перемовини ведуться.

Ціна на газ та світло поки не змінюватиметься

Згадаємо, що ще рік ціна на газ для споживачів становитиме 7,96 гривні за кубічний метр (з ПДВ). Відповідне рішення ухвалила компанія "Нафтогаз України".

Водночас і потенційне рішення про підвищення тарифів на електроенергію не почне діяти у травні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що українці платитимуть у цьому місяці 1,44 та 1,68 гривні за кіловат-годину.