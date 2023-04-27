Тарифи будуть такими, що й були раніше
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно заявив, що в Україні не будуть поки що підвищувати ціни на світло для населення.
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До прикладу, зараз український бізнес платить за кіловат-годину 5,5 гривні, в той час, як населення платить максимальну ціну лише у 1,68 гривні за кіловат-годину.
На скільки могли піднятися ціни на світло
Одним із найлегших варіантів підняття тарифів були ціни 2,40 гривні та 2,80 гривні за кіловат-годину залежно від кількості споживання електроенергії щомісяця.
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Одним із найбільш шокових варіантів було переведення цін до ринкового рівня. Тобто за світло українці платили б приблизно 7 гривень за кіловат-годину.
Втім чинні тарифи становлять 1,44 гривні – якщо споживання щомісяця до 250 кіловатів. А 1,68 гривні – якщо споживання понад 250 кіловатів щомісяця.
Куди Україна постачає електроенергію / Інфографіка 24 Каналу