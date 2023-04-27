Які квартири коштують найнижче на ринку

Проаналізувавши вторинний ринок за різними типами забудов, рієлтор й блогер Homerealtor Віталій Свірідов розповідає, що такий розріз дає можливість побачити найбільш відповідні ціни на різні пропозиції.

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До прикладу, середня ціна на 1-кімнатні квартири у столиці України не є інформативною. Все через те, що навіть вартість конкретної квартири може сильно відрізнятися від середньої по ринку.

Відтак найнижчі ціни спостерігаються серед "хрущовок" та "гостинах", які збудовані у період з 1955 по 1970 роки. Це через те, що забудови такого класу усі прохідні.

Середня вартість метра квадратного "гостинки" з хорошим ремонтом 1 566 доларів, а "хрущовки" – 1 588 доларів.

І тільки в наступних проєктах 1965 року в серії „чешка“ у двокімнатних і трикімнатних зробили окремі кімнати, бо вже врахували те, що діти різної статі мають жити окремо,

— говорить Свірідов.

Втім квадратний метр за "чешку" – 1 437 доларів.

Високі ціни на царські будинки

Найвища ціна спостерігається на ринку серед великих та сучасних будинків. Крім того, на це впливає їхня невелика кількість та центральне розташування, наприклад, у Києві.

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Зверніть увагу, що за даними ЛУН, ціни на квартири у столиці значно знизилися. Особливо у новобудовах за період квітня 2023 року. Квадратний метр нерухомості спав з 48 тисяч до 46,5 тисячі гривень.

Квадратний метр однокімнатної квартири у царських будинках (до 1920 років) коштує 3 307 доларів, у той час у сучасних індивідуальних проєктах – 2 373 доларів.