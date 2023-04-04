Весняний період: чи вплине сезонність на вподобання українців

Як розповів 24 Каналу Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості, зараз спостерігається невелика кількість пропозицій на вторинному ринку в порівнянні з довоєнним періодом. Втім ціни на нерухомість стабільні.

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Цікаво, що враховуючи сезонність, навесні найімовірніше попитом буде користуватися заміська нерухомість.

Юрій Піта Президент АФНУ Однак вподобання покупців не змінилися – більше шукають вторинну нерухомість з ремонтом або недороге соціальне житло. А от інвестиції в первинний ринок – незначні. Зараз усі очікують на державні іпотечні програми та компенсацію втраченого або пошкодженого житла.

Які будуть ціни на житло та чого чекати після перемоги

Порівняно із зимою, ця весна буде активнішою. Прогнозується, що на ринку відбудеться певне пожвавлення.

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За словами ціни можуть зрости, однак не по всій території України. Це можливо у тих регіонах, де було падіння вартості житла після початку повномасштабної війни – це Харків, Миколаїв та Дніпро.

Але не варто хвилюватися, вони все одно будуть нижче від довоєнних показників,

– пояснює Піта.

Після перемоги попит на нерухомість буде збільшуватися. Отже, потрібно готуватися до того, що ціни ростимуть.