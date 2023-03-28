Будівельні роботи тривають, але лише на 30% новобудов

Ринок нерухомості за час повномасштабного вторгнення сильно змінився. Чимало забудовників призупинили свої роботи, однак згодом відновив, а хтось й досі не працює на будівельних майданчиках.

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Відтак, за словами Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development, підсумки I кварталу 2023 року свідчать про те, що лише на 30% новобудов, зведення яких почалося ще до повномасштабного вторгнення, тривають активні будівельні роботи.

Цікаво, що переважна більшість об’єктів на яких тривають зараз роботи, вже на високих стадіях готовності: понад 60 – 70% і вище.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Водночас близько 20% – це нові житлові комплекси, старт яких розпочався з другої половини 2022 року.

Де найактивніше ведуться роботи

Експерт відзначив, що на будмайданчиках в обласних центрах на заході країни та в Києві фіксується найвищий відсоток робіт – 35% і 30% відповідно від загальної кількості об'єктів, що зводяться.

В Одесі, Дніпрі та Харкові частка "активного будівництва" становить 12%, 10% і 7% відповідно.

Близько 6%, а це решта усіх об'єктів, зводяться в таких обласних центрах: Житомирі, Вінниці, Полтаві, Черкасах тощо.

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Крім цього, ціна на первинному ринку за два останні місяці дещо зросла, хоч і не суттєво: в середньому на 1 – 1,3% в гривневому еквіваленті. Варто пам'ятати, що зараз на відносно стабільну ціну впливають чимало факторів:

надходження макрофінансової допомоги країн-партнерів, що таким чином впливає позитивно на економіку України;

зменшення рівня інфляції: за січень – лютий вона склала лише 1,5%;

відносна стабільність в енергосистемі.

Більшість вітчизняних виробників будівельних матеріалів поступово поновлюють свою роботу, зокрема це стосується бетонних заводів. Розуміємо, що цей фактор позитивно впливає як на забезпечення будмайданчиків необхідними матеріалами, так і на цінову ситуацію,

– підкреслив він.

Тобто, за словами Семенцова, часто виробники впроваджують досить лояльну цінову систему, а це, відповідно, тримає ціни в адекватних межах.