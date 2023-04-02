ПДВ на пальне повертають: якою буде ціна у квітні

Ще у вересні 2022 року уряд прийняв законопроєкт, який повернув акциз на пальне. Однак вже у липні 2023 року повернуть й ПДВ на колишній рівень, тобто із 7% до 20%.

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За словами очільника фінансового комітету Данила Гетманцева, рішення про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ було помилковим. Через це чимало нелегальних "бочок виросли, як гриби після дощу".

Попри все це, з початку 2023 року ціни на пальне падають. На українських заправках середня вартість опустилася десь на рівні 5 – 7 гривень. Якщо раніше бензин А-95 коштував понад 50 гривень, то зараз близько 47,3 гривні, а дизпальне з 55 гривень впало у ціні до 47,7 гривні.

Як розповідає Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95", українцям не варто очікувати підвищення цін зараз. Для цього не має жодних причин.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Ми добре підготувалися до ембарго на російські нафтопродукти, яке стартувало з 5 лютого. І напередодні сезону посівної у нас не має проблем із пальним.

За словами експерта, ціна суттєво почала знижуватися через два ключових фактори.

Перший – це величезні запаси пального. Зараз на ринку більше пального, ніж у довоєнні січень та лютий 2022 року.

– це величезні запаси пального. Зараз на ринку більше пального, ніж у довоєнні січень та лютий 2022 року. Другий – це те, що ціна на нафту та нафтопродукти у світі за останні декілька місяців впала майже на 15%.

Крім того, потенціал для подальшого зниження зберігатиметься. Тому ціна на пальне може впродовж тижня – двох тижнів впасти ще на дві гривні.

Березнево-квітневий перехід: курс долара дивує

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний прогнозує, що наразі готівковий ринок стабілізувався. Однак є такий варіант, що через низький попит на валюту та знижену зацікавленість у відкритті 3-місячних валютних депозитів, курс може повернутися до рівня 39 гривень.

Нагадуємо, що станом на 30 березня курс долара стрімко наблизився до 37 гривень. Тиждень тому в обмінниках ціна валюти складала 38,50 гривні, а зараз вона на рівні 37,60 гривні.

Водночас як розповідає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), на початку квітня курс долара перебуватиме на рівні 37,8 – 38,8 гривні.

Крім того, цілком можливо, що гривня може ще зміцнитися на 2 – 3%. Це можна буде прослідкувати у великодній період, який розпочнеться ближче до кінця тижня.

У квітні не передбачається суттєвих економічних та воєнно-політичних причин для глобальних змін щодо курсу. Втім є фактори, які можуть вплинути на валюту:

Розмір макрофінансової допомоги від США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів. Україна за січень – лютий отримала понад 6,3 мільярда доларів.

Експортні надходження валюти коштом продажу збіжжя, металопродукції та інше. Потенційне розширення переліку експортованих товарів та продукції.

Політика уряду, яка спрямована на стимулювання економічного розвитку країни (податкова і соціальна політика, стратегія розвитку ВПК, будівельної галузі тощо).

Розмір інфляції (фактичний рівень споживчих цін у зв'язці з розміром доходів громадян).

Чи чекати стабільності на ринку нерухомості

У коментарі Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості, розповів, що в короткостроковій перспективі суттєвих змін на ринку нерухомості не передбачається.

Зараз ціни стабільні й спостерігається невелика кількість пропозицій на вторинному ринку в порівнянні з довоєнним періодом.

Юрій Піта Президент АФНУ Враховуючи весняну сезонність, більшим попитом може користуватися заміська нерухомість. Втім вподобання покупців не змінилися – більше шукають вторинну нерухомість з ремонтом або недороге соціальне житло. А от інвестиції в первинний ринок – незначні. Зараз усі очікують на державні іпотечні програми та компенсацію втраченого або пошкодженого житла.

Щодо цін, то вони можуть зрости в тих регіонах, де було значне падіння після війни, а це Харків, Миколаїв та Дніпро. Але не варто хвилюватися, вони все одно будуть нижче від довоєнних показників.

Крім того, ця весна буде активнішою в порівнянні із зимовим періодом. Тому на ринку нерухомості буде певне пожвавлення. А після перемоги, попит все більше збільшуватиметься, як і ціни на нерухомість.

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Великодній бум: що буде з цінами у квітні

Цибуля;

За даними Мінфіну, з початку цього року овочі борщового набору здорожчали: капуста білокачанна майже вдвічі – до 25,39 гривні за кілограм, а картопля – до 10,45 гривні.

Але найсуттєвіше подорожчала ріпчаста цибуля та морква – до 57,88 гривні та 46,15 гривні відповідно. Буряк навпаки здешевшав – на 13,3% до 10,38 гривні.

Iнна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Зростання цін на овочеві відбувається під впливом сезонного чинника та Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на овочеві. За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, тенденція до здорожчання овочів – на 7 – 10% – збережеться до кінця великодніх свят.

М'ясо;

Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець каже, що підвищений попит на всі види м'яса напередодні великодніх свят зумовить зростання цін в межах 5 – 7%.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Станом на 21 березня 2023 року, порівняно з початком року, у роздрібній мережі всі види м'яса здорожчали. Виняток становили куряче філе, свиняча грудинка та сало солене. Ціни на них зменшилися на 0,3 – 2,8%.

Є такі види м'яса, які здорожчали не суттєво, це яловичина – гуляш та ребра, а також свинина – лопатка й ошийок. Їхня ціна піднялася на початку року всього на 1 – 3%. А от курятина, а саме гомілки та стегна, зросла в ціні на 5 – 10%.

Крупи та хлібобулочні вироби;

З початку 2023 року цінова ситуація на крупи залишається доволі стабільною і позитивною:

Порівняно з січнем рис подешевшав на 1,4% – з 59,97 гривні до 59,13 гривні за кілограм.

Гречка втратила в ціні ще 4,6% – 65,73 гривні.

Крупи манні та ячні подешевшали на 1,3% та 1,4% відповідно.

Крупи пшеничні подешевшали на 0,4% – з 17,96 гривні до 17,89 гривні.

І лише пшоно зазнало здорожчання на 4,4% – до 27,23 гривні.

За словами головної наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлани Черемісіної, у квітні цінова ситуація на крупи залишатиметься стабільною, але подальшого здешевлення скоріш за все не відбуватиметься.

У квітні варто очікувати, хоч і незначне, але подорожчання хліба в діапазоні 1 – 3%.

Яйця;

Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", запевнила, що перед святами, як от Великдень, ціни на яйця традиційно підвищуються.

Торік у квітні десяток яєць коштував 36 гривень .

. Цього року ж року на кінець березня ціна становить 71 – 74 гривні за десяток.

Тобто, якщо порівняти з минулим роком, вартість яєць зросла у 2,1 раза!

За прогнозними розрахунками зростання цін на яйця напередодні великодніх свят очікується невеликим – у діапазоні 5 – 7%, адже вони й так надто високі. Крім того, зростання цін на курячі яйця закономірно призводить до скорочення їх споживання, особливо при зниженні купівельної спроможності населення.

Однак, після свят у зв'язку з сезонним фактором, прогнозується зниження цін на яйця.